سمو أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة العريفي

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، عزاءهما لأسرة العريفي بوفاة حمود العريفي -رحمه الله-.

وعبّر سموهما خلال اتصال هاتفي اليوم بعلي بن حمود العريفي، عن مواساتهما للجميع, سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.