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“المسند”: دخلنا “السكون الصيفي” باستثناء الشرقية وجازان
http://almnatiq.net/?p=989847
المناطق - الرياض

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، إنه على الرغم من أن فصل الصيف الفعلي، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية لا يبدأ إلا في 21 يونيو، إلا أن شهر يونيو (عادة) يعد أكثر أشهر السنة في حدوث موجات الحر الشديدة.

وتابع: “وأعني بموجات الحر ارتفاع درجات الحرارة العظمى عن المتوسط بنحو 5 درجات مئوية، وتستمر لبضعة أيام”.

وفي تغريدات على “تويتر”، قال “المسند”: “بانتهاء مايو نستطيع القول إن موسم الغبار الربيعي قد انتهى، ودخلنا موسم السكون الصيفي (استقرار) بوجه عام، ويشذ عن القاعدة منطقتان الشرقية تتعرّض عادة لهبوب رياح البوارح خلال يونيو ويوليو، وجازان تتعرّض لموسم يُسمى موسم الغبرة، وذلك قُبيل نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس.

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