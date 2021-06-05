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النفط يتجاوز 72 دولاراً للمرة الأولى منذ عامين

النفط يتجاوز 72 دولاراً للمرة الأولى منذ عامين
http://almnatiq.net/?p=989855
المناطق - الرياض

واصل النفط مكاسبه متجاوزا 72 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2019، ساعد على ذلك انضباط الإمدادات في «أوبك +» وتعافي الطلب على مواجهة المخاوف بشأن عمليات التطعيم المتفاوتة في جميع أنحاء العالم.

وارتفع خام برنت 65 سنتا أو 0.9% إلى 71.96 دولار للبرميل. ووصل إلى أعلى مستوى عند 72.17 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا، أو 1.1٪، عند 69.59 دولار، ولامس في وقت سابق 69.76 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ويسير برنت في طريقه لتحقيق مكاسب في الأسبوع بأكثر من 3.2%، فيما يتجه الخام الأمريكي نحو ارتفاع بواقع 5%. ويعد هذا الأسبوع الثاني من المكاسب لكلا الخامين.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قالوا إنهم سيلتزمون بقيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي (الخميس) انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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