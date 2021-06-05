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لم تلتزم بتطبيق الاحترازات

أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية

أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية
http://almnatiq.net/?p=989859
المناطق - رفحاء

أصدرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلةً ببلدية محافظة رفحاء خلال أسبوع، 38 مخالفات للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية ومخالفات فرق المساحة واللوحة، خلال أكثر من 400 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة “كورونا” وأنظمة البلدية الأخرى.
وأكدت البلدية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، والحملات التوعوية، مع التشديد على تطبيق الاشتراطات ومواصلة الجهود لتفعيل الإجراءات المتخذة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة، ورفع مستوى الالتزام والوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة “ممتثل “،داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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