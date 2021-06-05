بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة ، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.

وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة “عن بعد” للمقررات النظرية وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.