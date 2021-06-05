احدث الأخبار

بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً
أبرز المواد
 دراسة تكشف سبب تفاعل الكلاب مع البشر
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية
أبرز المواد
 الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي
أبرز المواد
 النفط يتجاوز 72 دولاراً للمرة الأولى منذ عامين
أبرز المواد
 الكويت تؤكّد: الفساد جريمة خطيرة وآفة متغلغلة في المجتمعات ومنافية للقيم الأخلاقية
أبرز المواد
 “القيادة” تهنئ “ملك السويد” بذكرى بلاده
أبرز المواد
 لتجنب”حماس”..واشنطن تخطط لتقديم مساعدات إلى غزة عبر الأونروا
أبرز المواد
 “المسند”: دخلنا “السكون الصيفي” باستثناء الشرقية وجازان
أبرز المواد
 3 هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية حساسة في العراق
أبرز المواد
 سمو أمير حائل وسمو نائبه يعزيان أسرة العريفي
أبرز المواد
 “لوكهيد مارتن” تناقش الحكومة الأميركية لإنهاء تسليم مقاتلات أف 35 لعام 2022
أبرز المواد
بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً

بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً

أبرز المواد
دراسة تكشف سبب تفاعل الكلاب مع البشر

دراسة تكشف سبب تفاعل الكلاب مع البشر

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية

أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية

أبرز المواد
الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي

الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي

أبرز المواد

بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً

بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً
http://almnatiq.net/?p=989863
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة ، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة “عن بعد” للمقررات النظرية وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.

روابط ذات صلة

دراسة تكشف سبب تفاعل الكلاب مع البشر

دراسة تكشف سبب تفاعل الكلاب مع البشر
أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية

أمانة الحدود الشمالية: إصدار 42 مخالفة لمنشآت تجارية
الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي

الضمان الصحي: يلزم موافقة المستفيد قبل أي إجراء علاجي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*