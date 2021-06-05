أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة ، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
وأوضحت عمادة شؤون القبول والتسجيل أن الدراسة للفصل الصيفي ستبدأ بمشيئة الله يوم الأحد 3 / 11 / 1442هـ، حيث ستكون الدراسة “عن بعد” للمقررات النظرية وحضورية للمقررات العملية، فيما ستكون الاختبارات الفصلية والنهائية حضورية.
بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً
أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، بدء التسجيل غداً للفصل الصيفي للطلاب والطالبات، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة ، ويستمر التسجيل ثلاثة أيام.
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