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شرطة تبوك: ضبط (18) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

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بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

شرطة تبوك: ضبط (18) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي

شرطة تبوك: ضبط (18) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
http://almnatiq.net/?p=989879
المناطق - تبوك

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (18) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

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