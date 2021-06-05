تونس.. مسيرة شعبية للحزب الدستوري الحر تنديداً بالإخوان

المناطق - وكالات

تشهد العاصمة التونسية، اليوم السبت، مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر لمواجهة سيطرة الإخوان على البرلمان.

المسيرة تقودها رئيسة الحزب عبير موسي، تحت شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان”، وذلك بمحيط مجلس نواب الشعب في “باردو”.

وقال الحزب الدستوري الحر إن دعوته لتنظيم المسيرة تأتي “إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيتِه البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هياكل المجلس”.

وفي مطلع مايو، قادت موسي مسيرة للحزب الدستوري الحر بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان الغنوشي.

وانتقدت موسي، رئيس البرلمان التونسي، قائلة إن “المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها”، مؤكدة أن “الوضع الحالي لن يستمر”.

وشددت موسي على أن “الشعب التونسي مستفيق، ويتابع كل التفاصيل، وسيحاسب من أجرم في حقه”.