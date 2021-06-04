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وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم

وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم
http://almnatiq.net/?p=989886
الدمام _ فتحية العبدالله

أشاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي بالجهود التي تبذلها جمعية ترميم بالشرقية وما حققته خلال مسيرتها الناجحة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها وكان له أبرز الأثر في توفير حياة كريمة لهم مقدماً شكره لمجلس إدارة الجمعية على التطورات المتلاحقة التي تشهدها الجمعية.

جاء ذلك خلال زيارته للجمعية ورافقه مدير عام فرع شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله المويهي وكان في استقبالهما المهندس حمد بن ثواب الخالدي رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه المهندس محمد خالد التركي .

وتجول القرعاوي بمقر الجمعية وتعرف على ما تقدمه إداراتها وأقسامها المختلفة في خدمة المستفيد وشاهد معرض ترميم الذي تظهر فيه حالة المنازل التي تم ترميمها والتغيرات التي طرأت عليها وأبدى إعجابه بمستوى المنازل بعد الترميم والذي يوضح الجهد المهني والتخصصي المبذول بها.

كما قام بزيارة لمركز سمايا للتطوع الإسكاني بحضور مدير المسؤولية الاجتماعية ببنك البلاد ناصر المطيري شريك الجمعية في العمل التطوعي.

ونقل القرعاوي لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وللمتطوعين تحيات وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان ماجد الحقيل واهتمامه بما تقدمه جمعية ترميم من حلول إسكانية نوعية لمنازل الأشر الأشد حاجة وحرص الوزير على مشاركة الجمعية مهمتها ودعمها في مشاريعها ومثمناً للدور الذي تقدمه, كما أضاف القرعاوي أن الدعم الذي تحظى به ترميم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه له دور كبير فيما تحقق من إنجازات مثمناً للجهود الذي يبذلها المتطوعون والمشاركة النوعية للجهات الراعية.

وتضمنت الزيارة اجتماع للوكيل القرعاوي وفريق عمله مع رئيس مجلس إدارة ترميم ونائبه والإدارة التنفيذية للتعرف على التحديات التي تواجه جمعية ترميم في مهمتها التنموية ومناقشة الحلول الممكنة لتجاوز هذه التحديات.

وتعرف القرعاوي على الأركان التي يتم فيها تدريب وتأهيل المتطوعين على مهامهم التطوعية ما بين فرص أعمال السباكة والكهرباء، والدهان، وأعمال السراميك، والزراعة.

وأوضح المهندس حمد الخالدي أن هذه الزيارة تأتي استمراراً للتكامل الدائم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتضافر الجهود لتقديم خدمات نوعية ملبية لاحتياجات المستفيدين شاكراً الوكيل م.القرعاوي على دعمه الدائم للجمعية .

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