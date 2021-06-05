احدث الأخبار

جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”
أجواء المناطق
 1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
أبرز المواد
 المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي
أبرز المواد
 ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟
أبرز المواد
 وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم
المنطقة الشرقية
 تونس.. مسيرة شعبية للحزب الدستوري الحر تنديداً بالإخوان
أبرز المواد
 “الفضلي”: للمملكة دور رائد في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية واستعادتها على المستوى الوطني
أبرز المواد
 شرطة تبوك: ضبط (18) شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي
أبرز المواد
 أوكرانيا ترفض عرض إيران دفع 150 ألف دولار لأسر ضحايا الطائرة المنكوبة
أبرز المواد
 مصدر طبي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز
أبرز المواد
 احتجاج يمنع تفريغ سفينة شحن إسرائيلية في ميناء أوكلاند دعما للفلسطينيين
أبرز المواد
 بدء التسجيل للفصل الصيفي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير سطام غداً
أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”

جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”

أجواء المناطق
1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

أبرز المواد
المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي

المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي

أبرز المواد
ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟

ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟

أبرز المواد

1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=989893
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1223 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وذلك ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس “كورونا”.
وأسفرت الجولات عن إغلاق 4 مُنشآت مخالفة، وتحرير 60 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 54 بلاغاً عن المنشآت المخالفة، وذلك عبر مركز البلاغات 940 .
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة تحقيقاً للسلامة العامة، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

روابط ذات صلة

المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي

المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي
ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟

ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟
وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم

وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*