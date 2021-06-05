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5 وفيات و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

5 وفيات و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=989903
المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2188 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات، وشفاء 2150 حالة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 581.197 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1696 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 560.734 حالة .

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