احدث الأخبار

غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات
أبرز المواد
 المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات
أبرز المواد
 قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق
أبرز المواد
 أمانة جازان تنفذ 2925 جولة رقابية بأحد المسارحة
منطقة جازان
 جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”
أجواء المناطق
 1200 جولة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
أبرز المواد
 المملكة تتفوق على 180 دولة لتصبح الأولى عالمياً في مؤشرات الأداء البيئي
أبرز المواد
 ماذا حقق ليندركينغ خلال رحلة الأيام العشرة إلى الخليج؟
أبرز المواد
 وكيل وزارة البلدية والإسكان يطلع على تجربة ترميم
المنطقة الشرقية
 تونس.. مسيرة شعبية للحزب الدستوري الحر تنديداً بالإخوان
أبرز المواد
 “الفضلي”: للمملكة دور رائد في الحد من تدهور النظم الإيكولوجية واستعادتها على المستوى الوطني
أبرز المواد
غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”

غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”

أبرز المواد
الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات

أبرز المواد
المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات

المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات

أبرز المواد
قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق

قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق

أبرز المواد

نصف مليون ريال قيمة جوائز المراكز الأولى في المسابقة

غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”

غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”
http://almnatiq.net/?p=989910
المناطق - مكة المكرمة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تختتم غدًا الأحد 25 شوال 1442هـ مبادرة “برمجان القرآن الكريم” الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، ومسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تخدم كتاب الله الكريم والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتعاون مع أوقاف نورة الملاحي، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث.

وسيعلن خلال الحفل الختامي عن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية ووصل عدد المسجلين في البرمجان أكثر من 2500 مشاركة من 57 دولة و65 منطقة ومحافظة بالمملكة، وبلغت قيمة الجوائز 500 ألف للفائزين بالمراكز الأولى.
وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية للهاكثون عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني أن البرمجان شهد تفاعل ومشاركة كبيرة جداً من 57 دولة حول العالم حيث تم تشكيل فرق قدمت ابتكارات وحلول وبرمجيات تسهّل تلاوة القرآن وحفظه، مشيرا الى أن مبادرة “برمجان” القرآن الكريم تأتي إكمالًا لمسيرة برنامج التحول الرقمي وتقع على هرم برامج رؤية المملكة 2030 مما مكّن المملكة من بلوغ مراكز متقدمة في البنية التحتية التقنية.
وأفاد أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني أن “برمجان” القرآن الكريم يأتي امتدادًا للجهود الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر للعناية بالقرآن الكريم ونشره مطبوعًا ومرئيًا ومسموعًا وفق أحدث التقنيات وأجود المعايير الفنية، ويهدف كذلك إلى تحفيز الشباب والمبدعين لتقديم حلول برمجية وتقنية تخدم القرآن الكريم تعليمًا وتعلمًا وحفظًا، والسعي إلى تطوير التطبيقات والمنصات التي تربط المسلم بالقرآن.

روابط ذات صلة

الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات
المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات

المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات
قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق

قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*