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الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

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325 مستفيداً من برنامج مكافحة التدخين بصحة بيشة

325 مستفيداً من برنامج مكافحة التدخين بصحة بيشة
http://almnatiq.net/?p=989911
المناطق - بيشة

أسهمت الفرق الطبية المتخصصة التي تعمل بالمراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة بيشة ، في مساعدة 325 مستفيداً في الإقلاع عن التدخين خلال الفترة 31 مايو 2020م حتى 31 مايو 2021م.

وأبانت صحة بيشة ، أنه يوجد 8 عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية، والتي ساهمت وبشكل فعّال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه.

كما نفذت صحة بيشة عدداً من الجولات التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، شملت 3714 جولة للمنشآت الخاصة، و544 جولة ضبط منافذ البيع، و18 فعالية توعوية، و 15 دورة تدريبية، و46 جولة للمنشآت الحكومية.

الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين، يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، حيث تم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، بالإضافة للخدمات التوعوية.

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