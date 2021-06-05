إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع

المناطق - عسير

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 4 محلات مخالفة خلال الجولات الرقابية التي قامت بها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك ضمن جهودها المستمرة في المتابعة والرقابة الصحية الميدانية على المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة سعادة أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، مبيناً أن البلدية ممثلة في فرق الرقابة الصحية قامت مؤخرًا بعدد 30 جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 14 مخالفة ومصادرة 20 كيلو جراماً و 18 لتراً من المواد الغير صالحة للاستهلاك فضلاً عن إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 محلاً آخر .

وأضاف أن البلدية تشدد على تطبيق جميع الاشتراطات البلدية والصحية داخل المنشآت التجارية إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من قياس الحرارة واستخدام تطبيق توكلنا وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات والالتزام بالتباعد الجسدي خلال التسوق وغيرها من تدابير الوقاية ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر الرقم 940 .