احدث الأخبار

الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة
المنطقة الشرقية
 مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة
أبرز المواد
 وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
أبرز المواد
 إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع
منطقة عسير
 325 مستفيداً من برنامج مكافحة التدخين بصحة بيشة
منطقة عسير
 غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات
أبرز المواد
 5 وفيات و2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
أبرز المواد
 المشيطي: المملكة تشارك العالم في التصدي للتدهور البيئي والحد من آثاره وتأمين مستقبل مستدام للمجتمعات
أبرز المواد
 قوات الأمن العراقية تعتقل 12 عنصراً من تنظيم داعش شرق العراق
أبرز المواد
 أمانة جازان تنفذ 2925 جولة رقابية بأحد المسارحة
منطقة جازان
 جامعة الأميرة نورة تطلق برنامج “نورة الصيفي لتعزيز الصحة”
أجواء المناطق
الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

المنطقة الشرقية
مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة

أبرز المواد
وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

أبرز المواد
إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع

إغلاق 4 محلات مخالفة وإنذار 12 آخرين برجال ألمع

منطقة عسير

مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة

مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة
http://almnatiq.net/?p=989920
المناطق - وكالات

واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 21 على التوالي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة.
وأكدت مصادر مسؤولة بمعبر رفح في تصريحٍ اليوم استمرار تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

روابط ذات صلة

وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزير الرياضة ووزير الإعلام المكلف يشاركان غداً في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”

غدًا الأحد .. اختتام مبادرة “برمجان القرآن الكريم” ومسابقة التطبيقات والبرمجيات بجامعة “المؤسس”
الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات

الصحة: تسجيل 1144 حالة إصابة جديدة بكورونا و16 حالات وفيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*