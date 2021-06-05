مصر تواصل فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة

المناطق - وكالات

واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 21 على التوالي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال المساعدات ومعدات إعادة إعمار غزة.

وأكدت مصادر مسؤولة بمعبر رفح في تصريحٍ اليوم استمرار تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وإدخال المساعدات والمعدات، إلى جانب توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.