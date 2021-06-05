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الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

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الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة

الشرقية.. إطلاق العديد من المبادرات لدعم وحماية البيئة
http://almnatiq.net/?p=989922
المناطق - الدمام

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية عدداً من العقود الاستثمارية مع مجموعة من الشركات الاستثمارية؛ لتدوير المخلفات الصلبة لأنقاض المباني، ولإعادة تدوير المخلفات العضوية واستخراج الأسمدة التي تدعم توسع المسطحات الخضراء، ومشروع تدوير الإطارات عبر بوابة الاستثمار البلدي الرقمية وتطبيق الهواتف الذكية (فرص)، وذلك لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن هذه العقود شملت مجموعة من المواقع الاستثمارية التي تساعد في المعالجة والتخلص من النفايات الصناعية وغيرها، والتي تواكب خصوصية المنطقة الشرقية كونها مركزاً للطاقة والصناعات التحولية المختلفة، وذلك دعماً للبيئة والإسهام في تحسين المشهد الحضري والتخلص من النفايات، وتطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية.
وأكد الصفيان أن هذه الجهود تتماشى مع توجهات وجهود المملكة في الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز التنمية المستدامة؛ لتحسين جودة الحياة وبناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحّي، ومحيط يتيح العيش في بيئة إيجابية وجاذبة، ومواكبةً لأهداف الأيام العالمية الرامية للمحافظة على البيئة والطبيعة، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث حققت الأمانة العديد من المنجزات، في هذا المجال من خلال إطلاق المبادرات في المجالات البيئية، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، إضافةً إلى مبادرات إدارة النفايات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير المتنزهات والحدائق.

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