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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=989924
المناطق - الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 119 يوماً 1500 مسجد .
.جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة عسير ومسجد واحد في كل من منطقتي الحدود الشمالية وتبوك .
وبينت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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