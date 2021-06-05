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“هيئة الاتصالات” تنفذ أكثر من 970 جولة تفتيشية في قطاعي الاتصالات والبريد خلال مايو
http://almnatiq.net/?p=989938
المناطق - الرياض

نفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 970 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية خلال شهر مايو الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد .
وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار عملها على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في كافة الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت الهيئة على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كافة المخالفات المرصودة.

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