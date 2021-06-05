حقق ناصر الحازمي لاعب إسكواش نادي الهلال لقب بطولة النخبة للدرجة الأولى والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري.
وسلم خالد السعد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش اللاعب ناصر الحازمي كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية ، وحل زميله العابد في المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية وجاء ثالثا محمد المولد لاعب إسكواش نادي الوحدة وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعا عبدالعزيز أبو رقه لاعب نادي الهلال وتسلم مكافأة مالية.
الحازمي يكسب لقب نخبة الإسكواش
حقق ناصر الحازمي لاعب إسكواش نادي الهلال لقب بطولة النخبة للدرجة الأولى والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري.
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