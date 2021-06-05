الحازمي يكسب لقب نخبة الإسكواش

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حقق ناصر الحازمي لاعب إسكواش نادي الهلال لقب بطولة النخبة للدرجة الأولى والتي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 3-5 يونيو الجاري.

وسلم خالد السعد المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش اللاعب ناصر الحازمي كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية ، وحل زميله العابد في المركز الثاني حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية وجاء ثالثا محمد المولد لاعب إسكواش نادي الوحدة وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، فيما حل رابعا عبدالعزيز أبو رقه لاعب نادي الهلال وتسلم مكافأة مالية.