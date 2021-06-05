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البرلمان العربي يدعو لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي

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البرلمان العربي يدعو لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان العربي يدعو لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=989948
المناطق - وكالات

طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبدأ حل الدولتين، وصولاً إلى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .
وأوضح البرلمان العربي في بيانٍ اليوم بمناسبة الذكرى (54) لنكسة عام 1967م، أن المجتمع الدولي يواجه خيارًا واحدًا إما تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف، مشددًا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من الغطرسة والإرهاب العسكري الإسرائيلي، والإصرار على بناء المستوطنات وتوسيعها وتهويد مدينة القدس وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني .
ودعا البرلمان العربي، برلمانات العالم واتحاداته إلى ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساندته للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، وكذلك ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية كمدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الاستعمارية المنظمة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

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