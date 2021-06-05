دول السبع تتفق على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 %

المناطق - وكالات

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك اليوم أن وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى توصلوا إلى اتفاق وصفه بـ”التاريخي” بشأن النظام الضريبي العالمي، حيث ستفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات.

وقال سوناك في حديثٍ له اليوم بعد اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في لندن: “يسعدني أن أعلن أنه اليوم بعد سنوات من المناقشات توصل وزراء مالية مجموعة السبع إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي، وذلك لجعله مناسبًا للعصر الرقمي العالمي، وللتأكد من أنه عادل حيث تدفع الشركات الضريبة المناسبة في الأماكن الصحيحة”.

واتفق وزراء دول مجموعة السبع على الحد الأدنى لضرائب الشركات على الشركات الكبرى، بنسبة 15% على الأقل.

ورحبت ألمانيا وفرنسا بالاتفاق، رغم أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال إنه سيكافح من أجل رفع معدل الضرائب على الشركات العالمية بأعلى من 15٪ ، ولكن وصف الاتفاق بأنه “نقطة انطلاق”.

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إنها تتصدى للتحديات الضريبية الناشئة عن “اقتصاد عالمي رقمي يتسم بالعولمة بشكل متزايد”.

ويأمل قادة مجموعة السبع أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل مجموعة دول العشرين ، التي تضم الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية ، في وقت لاحق من هذا العام.