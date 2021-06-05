78463 مستفيداً من الحملات التوعية بصحة عسير خلال مايو

المناطق - عسير

بلغ عدد المستفيدين من الحملات الصحية التوعوية في صحة عسير 78463 مستفيداً، والتي تم تنفيذها خلال شهر مايو عبر 13 حملة توعوية متنوعة، نفذتها إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالمديرية لجانب أقسام التوعية الصحية بالمرافق الصحية.

وأوضحت صحة عسير أن تلك الحملات تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الصحية لدى الفرد والمجتمع و متلقي الخدمة داخل المنشآت الصحية وخارجها، وذلك سعياً لضمان سلامة المرضى والمراجعين، لافتةً أن التنفيذ تم بأساليب متعددة شملت معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وبث رسائل توعوية عبر الشاشات إضافة إلى توزيع البروشرات والملصقات التوعوية لجانب عمل بودكاست وبث رسائل توعوية في منصات التواصل الاجتماعي // انتهى //