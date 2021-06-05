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أمانة الشرقية تنفذ 1223 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1223 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ 1223 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 1223 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=989956
الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة 04/يونيو/2021م، 1223 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وتحرير 60 مخالفة، لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا المستجد”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

كما استقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940، أمس، 54 بلاغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ودعت الى ضرورة الإبلاغ عن مخالفات المنشآت التي لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية، عبر مركز البلاغات، لمعالجتها.

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