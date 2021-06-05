شرطة منطقة الرياض: استرداد 8 مليون ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (8,000,000) ريال، والقبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا حادثة السرقة التي تمثلت في اقتحام منزل مواطن بمدينة الرياض والاعتداء على العاملة المنزلية والاستيلاء على المبلغ، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.