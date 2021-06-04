احدث الأخبار

قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة
أبرز المواد
 ” الطيران المدني” تستعرض أبرز مبادراتها للإسهام في الحفاظ على البيئة
أبرز المواد
 الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار
منطقة جازان
 ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة
منطقة الباحة
 وزير خارجية الكويت يصل الرياض
أبرز المواد
 شرطة منطقة الرياض: استرداد 8 مليون ريال تعود لمواطن والقبض على سارقيها
منطقة الرياض
 أسلحة متطورة بيد ميليشيات إيران بالعراق.. قلق وغضب أمريكي
أبرز المواد
 في اليوم العالمي للبيئة .. نادي الصقور السعودي يسجل نموذجاً ملهماً عبر إعادة الطيور لمواطنها
أبرز المواد
 هيئة قناة السويس ترحب بقبول التصالح وتعويض الخسائر بشأن أزمة السفينة البنمية
أبرز المواد
 دول السبع تتفق على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15 %
أبرز المواد
 78463 مستفيداً من الحملات التوعية بصحة عسير خلال مايو
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 1223 جولة رقابية وتغلق 4 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

أبرز المواد
” الطيران المدني” تستعرض أبرز مبادراتها للإسهام في الحفاظ على البيئة

” الطيران المدني” تستعرض أبرز مبادراتها للإسهام في الحفاظ على البيئة

أبرز المواد
الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار

الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار

منطقة جازان
ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة

ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة

منطقة الباحة

ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة

ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=989981
المناطق - واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
والتقطت عدسة “واس”, العديد من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.
من جهتها، كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات لتنظيم حركة المرور.

روابط ذات صلة

تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة

تشغيل مركز إسعاف غابة رغدان الموسمي بمنطقة الباحة
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة
أمطار رعدية على منطقة الباحة

أمطار رعدية على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*