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الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار

الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار

منطقة جازان
ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة

ضباب الباحة يرسم لوحة إبداعية على حدائق ومتنزهات المنطقة

منطقة الباحة

الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار

الواجهة البحرية بمركز السهي بصامطة .. خدمات بلدية تستهوي الزوار
http://almnatiq.net/?p=989988
المناطق - واس

تعد الواجهة البحرية بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة بمنطقة جازان من أكثر الواجهات التي تشهد اقبالاً من المتنزهين وزوار المنطقة لما يتوفر بها من خدمات بلدية متكاملة تمثل عنصرًا تفاعليًا تنسجم فيه جميع المقومات البيئية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية.
ويعد مشروع الواجهة البحرية بالسهي الذي أنشئ على أرض تصل مساحتها إلى حوالي 154.000 متر مربع، خصص منها أكثر من 50.000 متر مربع لتنفيذ مسطحات خضراء تستوعب أكثر من 1000 نسمة، من أحدث المشاريع المنفذة بالمنطقة.
ويصنف شاطئ السهي على أنه من أهم المواقع المخصصة للسباحة والصيد بما يضفي أهمية وميزة نسبية على الواجهة البحرية، تضاف إلى ما يتوفر بها من مرافق وخدمات تشمل الساحات والمسطحات الخضراء وعربات الأغذية المتنقلة، والجلسات المخصصة للمطاعم والمحال الخاصة ببيع الشاي والقهوة والخدمات الأخرى التي توفر احتياجات مرتادي الشاطئ، إضافة لإنشاء مجمع تجاري متعدد الأنشطة و محطة وقود تخدم زوار الواجهة.
وتعد الواجهة من الأماكن الأكثر ارتياداً، حيث تنتشر بها جلسات العوائل و الشباب، نظرًا للطبيعة الساحرة للمياه الصافية، ونسمات الهواء البحرية وخضرة المكان، في صورة جمالية تكتمل تفاصيلها عندما يجد الأطفال متعتهم في الاستمتاع بالألعاب الترفيهية المنتشرة في تلك المواقع.
وحتى تكتمل الخدمات المقدمة للمتنزهين بشاطئ مركز السهي، تكثف أمانة منطقة جازان من جهودها لتنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال فرق عمل الأمانة للقيام بعمليات التنظيف والصيانة بشكل دوري، حرصاً على صحة وسلامة مرتادي الواجهة البحرية، وزيادة مواقع الجذب لجميع المتنزهين وذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمريّة، من خلال السعي لتنفيذ مرافق لذوي الإعاقة و الاهتمام والعناية بأعمال التشجير حيث من المتوقع أن يصل عدد الأِشجار بالواجهة أكثر من 300 شجرة مع نهاية العام 2023م.

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