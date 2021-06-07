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مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الأولمبية لتعزيز التعاون

مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الأولمبية لتعزيز التعاون
http://almnatiq.net/?p=990514
المناطق - الرياض

وقعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في مقر وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات.
وقع المذكرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والإستراتيجي بين القطاعات الحكومية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.
كما تقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدت الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

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