أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

المناطق - الحدود الشمالية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية خلال جلسته الأسبوعية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وعدداً من المواطنين.

وأكد سموه أهمية الحرص والاهتمام الدائم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة في شتى النواحي الخدمية والصحية والتنموية تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -أيدهم الله-, منوهاً بالقفزات التنموية المتسارعة للمملكة.

ونوه بما أعلنته وزارة التعليم للتقويم الدراسي الجديد لعام 1443هـ للتعليم العام المتضمِّن تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الثلاثة، وما يتبعها من تطويرات إضافة لما تحقق من قفزات بهذا الاتجاه في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

كما دعا سموه الجميع إلى العمل بجهد واجتهاد ومعالجة المعوقات والتحديات كافة، وتقديم الأفضل دائماً لأبناء وبنات المنطقة, مؤكداً أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لكل ما يلبى الاحتياجات.