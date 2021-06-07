احدث الأخبار

الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
منطقة الحدود الشمالية
 “التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”
أبرز المواد
 صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة
منوعات
 استعدادات نهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الدلم يدشن كتاب “التعليم النظامي بمحافظة الدلم ملامح وأرقام وشخصيات “
منطقة الرياض
 65 مدرسة لتعليم الكبار والكبيرات في تعليم تبوك
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 6 منشآت وترصد 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تنظم برنامج صيفي دعوي بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم بطولة سداسيات كرة القدم النسائية بمشاركة (٤٥) لاعبة
المنطقة الشرقية
الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

منطقة الحدود الشمالية
“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”

“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”

أبرز المواد
صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا

صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا

أبرز المواد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة

http://almnatiq.net/?p=990550

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 4.02%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

روابط ذات صلة

دراسة: جليد القطب الشمالي يذوب أسرع مما كنا نعتقد

دراسة: جليد القطب الشمالي يذوب أسرع مما كنا نعتقد
“ناسا” : كويكبان بحجم “بوينغ” يقتربان من الأرض

“ناسا” : كويكبان بحجم “بوينغ” يقتربان من الأرض
فيسبوك: ترامب استخدم تطبيقاتنا لإثارة ومدح مثيري الشغب.. والحظر عادل

فيسبوك: ترامب استخدم تطبيقاتنا لإثارة ومدح مثيري الشغب.. والحظر عادل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*