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أبرز المواد

صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا

صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=990551
المناطق - الرياض

نفذ صندوق الوقف الصحي 12 مبادرة نوعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ساهمت بفضل الله في التخفيف من الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، شملت مبادرة الغسيل الكلوي العادي والمتنقل للمرضى، حيث بلغت عدد جلساتها 27.292 جلسة، ومبادرة نقل المرضى خلال فترة منع التجول، التي بلغت عدد رحلاتها 14.000 رحلة، ومبادرة خدمات الرعاية المنزلية، استفاد منها 40.550 مريضاً في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى مبادرة العيادات المتنقلة التي استفاد منها 95.000 شخص في الأحياء المكتظة بالسّكان.
كما اشتملت المبادرات على دعم 23 بحثاً طبياً متخصصة في علاج كورونا، وكذلك إنشاء مستشفيات ميدانية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بسعة 550 سريراً، واستحداث 120 وحدة عناية مركزة في 4 مستشفيات، إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية لرجال الأمن، ودعم تأسيس مركز اتصال التطوّع الصحي، وتوفير الاحتياجات الطبية للمحاجر الصحية، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية للممارسين الصحيين العاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا، إضافةً لمبادرة توزيع 5 ملايين كمّامة على الأسر المحتاجة.

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