احدث الأخبار

الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
منطقة الحدود الشمالية
 “التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”
أبرز المواد
 صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة
منوعات
 استعدادات نهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الدلم يدشن كتاب “التعليم النظامي بمحافظة الدلم ملامح وأرقام وشخصيات “
منطقة الرياض
 65 مدرسة لتعليم الكبار والكبيرات في تعليم تبوك
منطقة تبوك
 أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 6 منشآت وترصد 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 الشؤون الإسلامية تنظم برنامج صيفي دعوي بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم بطولة سداسيات كرة القدم النسائية بمشاركة (٤٥) لاعبة
المنطقة الشرقية
الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية

منطقة الحدود الشمالية
“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”

“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”

أبرز المواد
صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا

صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 6 منشآت وترصد 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية وتغلق 6 منشآت وترصد 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
http://almnatiq.net/?p=990556
الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 06/يونيو/2021م، 1373 جولة رقابية، و13جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 6 منشآت مخالفة، وضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز 940 (21) بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية

أمين الشرقية يُدشّن جائزة الأمين للتميز في دورتها الثانية
الشؤون الإسلامية تنظم برنامج صيفي دعوي بمحافظة الخبر

الشؤون الإسلامية تنظم برنامج صيفي دعوي بمحافظة الخبر
الهيئة الملكية بالجبيل تنظم بطولة سداسيات كرة القدم النسائية بمشاركة (٤٥) لاعبة

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم بطولة سداسيات كرة القدم النسائية بمشاركة (٤٥) لاعبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*