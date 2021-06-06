محافظ الدلم يدشن كتاب “التعليم النظامي بمحافظة الدلم ملامح وأرقام وشخصيات “

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دشن محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد النسخة الأولى من الجزء الأوّل لسلسة كتاب “التعليم النظامي بمحافظة الدلم ، ملامح وأرقام وشخصيات “والذي قام بإعداده وجمع مادته الأستاذ عبداللطيف بن محمد المهيني.

وبيّن المهيني أن الإصدار يوثّق لأهم المراحل والمعلومات التي يجب أن تدوّن حفظاً لتاريخ التعليم النظامي في الدلم ، متطلعاً في الجزء الثاني بإذن الله أن يسلّط الضوء على جميع مديري كل مدرسة بالمحافظة و أبرز رجالات التعليم الذين خدموا وعملوا بإخلاص وتفاني ومن الوفاء أن تدوّن سيرهم وأسماؤهم.

وقدم المهيني الشكر لمحافظ الدلم على رعاية التدشين

وللأستاذخالد بن إبراهيم الجريوي على التكفل بطباعة ألف نسخة لتوزّع مجاناً ، واثنّى على دور مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله الزايدي ومدير مكتب التعليم بالدلم الأستاذ محمد بن عبدالله بن خنين ودعمهم ومساندتهم حتى الانتهاء من هذا الإصدار التوثيقي في نسخته وجزئه الأوّل.

حضر التدشين وكيل محافظة الدلم الأستاذ صالح بن سيف الرافع.