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“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”

“التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”
http://almnatiq.net/?p=990584
المناطق - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد إحصاءاتها الشهرية التي أظهرت نموًا عاليًا في عدد مرات تحميل التطبيق الخاص ببرنامج “تقدير” متجاوزاً 54 ألف تحميل من المتقاعدين والمستفيدين، فيما بلغ عدد زيارات بوابتها الإلكترونية أكثر من نصف مليون زائر وما يزيد عن 8 آلاف مسجل جديد في الخدمات الإلكترونية.
وأشارت التقاعد إلى إنجازها لأكثر من 16 ألف معاملة تقاعدية، وإيداعها لأكثر من 7 مليارات ريال كمعاشات تقاعدية خلال الفترة ذاتها، وإصدار أكثر من 28 ألف بطاقة تقاعدية و85 ألف خطاب تعريف بالمعاش، فيما بلغ إجمالي عدد مرات التحميل لتطبيق المؤسسة عبر متجري “أبل” و”قوقل بلاي” أكثر من 18 ألف تحميل.
وأوضحت المؤسسة أنها استقبلت عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء أكثر من 27 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء على منصة تويتر.
يذكر أن “التقاعد” قد طوّعت أدواتها التقنية في سبيل تشييد بنيتها الرقمية المتكاملة فيما يصب في مصلحة العملاء؛ لتيسير إجراءات الخدمات والمعاملات وإنجاز مستهدفاتها الإستراتيجية ورؤيتها المتمثلة في تحقيق الريادة والاستدامة في مجال الحماية التأمينية.

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