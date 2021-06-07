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رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
http://almnatiq.net/?p=990587
المناطق - واس

استقبل فخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
كما ثمن رئيس جمهورية جنوب السودان جهود المملكة الحثيثة الداعمة للجهود الإقليمية والدولية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات في القارة الإفريقية ودفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمار فيها، وجهودها الكثيفة في اتفاقية جوبا للسلام.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب السودان وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال من جانب جمهورية جنوب السودان، معالي وزيرة الخارجية بياترس خميسة واني، ومعالي مستشار الرئيس للشؤون الأمنية الفريق توت قلواك، ومعالي وزير المالية اتيين ديناق، ومعالي وزير شؤون الرئاسة برنابا بنجامين، ومدير عام التعاون الثنائي في وزارة الخارجية داريوس قرنق.
فيما حضره من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين الغير مقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، وسكريتر وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية فهد بن راشد المشاري.

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