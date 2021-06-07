أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في الإمارة بجدة ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ، العميد فهد الحماد.

واطلع سموهما ، على أعمال مكافحة المخدرات بالمنطقة والجهود التي تُبذل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع والقبض على المروجين لها.