استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في الإمارة بجدة ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ، العميد فهد الحماد.
واطلع سموهما ، على أعمال مكافحة المخدرات بالمنطقة والجهود التي تُبذل لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع والقبض على المروجين لها.
أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في الإمارة بجدة ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ، العميد فهد الحماد.
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