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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

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نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني
http://almnatiq.net/?p=990593
المناطق - واس

استقبل معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، اليوم، معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني الأستاذ معمر الأرياني.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود الإعلامية عن الأزمة اليمنية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومنها مأرب تحديداً، وجهود قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم الجيش الوطني اليمني في تحرير الأراضي اليمنيه وإنهاء الإنقلاب، وعودة اليمن إلى محيطه وحاضنته العربية.
وأوضح الوزير الأرياني خلال اللقاء أن اليمن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لن ينسى المواقف الأخوية المشرفة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن هذه الجهود محل احترام وتقدير الشعب اليمني وسيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

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