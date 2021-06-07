احدث الأخبار

الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
أبرز المواد
 الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
منطقة الحدود الشمالية
 “التقاعد”: أكثر من نصف مليون زائر للبوابة الإلكترونية و54 ألف تحميل لتطبيق “تقدير”
أبرز المواد
 صندوق الوقف الصحي يُنفذ 12 مبادرة نوعية خلال جائحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10719 نقطة
منوعات
 استعدادات نهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الدلم يدشن كتاب “التعليم النظامي بمحافظة الدلم ملامح وأرقام وشخصيات “
منطقة الرياض
 65 مدرسة لتعليم الكبار والكبيرات في تعليم تبوك
منطقة تبوك
الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)

الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)

أبرز المواد
نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

أبرز المواد

الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)

الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)
http://almnatiq.net/?p=990596
المناطق - واس

منح الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022 حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث بشغله سواءً (أجنبي ـ مواليد).
وأشار الاتحاد إلى أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد يشترط أن لا يزيد عمره عن السن المحدد من قبل الاتحاد، أما في حال تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب أجنبي، فيستثنى من تطبيق السن المحدد وتنطبق عليه الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب.
ويأتي هذا القرار بناءً على ما رفعته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، من مقترحات لأندية الدوري كانت نتيجة عدد من الاجتماعات التطويرية التي أقيمت الفترة الماضية.

روابط ذات صلة

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني

نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني
رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية
الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان هو المدخل الجدّي لإحياء عملية السلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*