الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)

المناطق - واس

منح الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022 حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث بشغله سواءً (أجنبي ـ مواليد).

وأشار الاتحاد إلى أنه في حال قرر النادي تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب مواليد يشترط أن لا يزيد عمره عن السن المحدد من قبل الاتحاد، أما في حال تحديد فئة اللاعب الثالث كلاعب أجنبي، فيستثنى من تطبيق السن المحدد وتنطبق عليه الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين الأجانب.

ويأتي هذا القرار بناءً على ما رفعته لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي، من مقترحات لأندية الدوري كانت نتيجة عدد من الاجتماعات التطويرية التي أقيمت الفترة الماضية.