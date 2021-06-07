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إزالة 85 سيارة مهملة بشوارع حفرالباطن

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إزالة 85 سيارة مهملة بشوارع حفرالباطن

إزالة 85 سيارة مهملة بشوارع حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=990599
حفر الباطن - فهد المريخي

نفذت الإدارة العامة للنظافة في أمانة حفر الباطن بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، عدة حملات ميدانية لحصر ورفع السيارات المهملة والتالفة في كافة أنحاء المحافظة..

أوضحت الأمانة إنه تم رفع 85 سيارة تالفة حتى تاريخ اليوم من الشهر الجاري، مؤكدة وجود تنسيق متكامل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية حول رفع السيارات التالفة التي تحمل بيانات بعد أن يتم أخطارها، بالإضافة للرفع المباشر لهياكل السيارات التي لا تحمل بيانات في أحياء وطرق المحافظة..

كما نوهت الأمانة أن مسؤوليتها تنحصر في رفع السيارات التالفة والمهملة، مؤكدة استمراريتها في معالجة ما يقع تحت مسؤوليتها وفق الضوابط والأحكام، بالإضافة لاهتمامها في تحسين المظهر العام في المحافظة على بيئة نظيفة، مهيبة جميع الأهالي الإبلاغ عن المركبات التالفة في الأحياء والشوارع العامة عبر مركز البلاغات الموحدة 940

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