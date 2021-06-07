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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال

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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال
http://almnatiq.net/?p=990605
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال زيارته الرسمية لجمهورية جنوب السودان، رئيس الحركة الشعبية بقطاع الشمال عبدالعزيز الحلو.
وتناول اللقاء سير مفاوضات السلام مع وفد الحكومة السودانية، حيث أكد معالي وزير الدولة حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق السلام الشامل في السودان، بما يحقق أمنه ووحدته واستقراره.

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رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

رئيس جمهورية جنوب السودان يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

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