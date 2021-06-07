الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس اجتماعاً لدراسة تعظيم الاستفادة الشاملة من المياه المعالجة بمدينة حائل

المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقه حائل بمكتبه اجتماعاً لدراسة تعظيم الاستفادة الشاملة من المياه المعالجة في مدينة حائل, بحضور أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس خالد الجمعان ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور فهد الحسني وأمين مجلس منطقه حائل المهندس إبراهيم البدران.

ونوه سموه خلال الاجتماع بالدعم السخي من القيادة الحكيمة لتطوير المناطق كافة ودعم برامج جودة الحياة وتحسين البيئة والعمل بشكل تكاملي بين مختلف الوزارات والإدارات الخدمية لإحداث التطور الشامل في مختلف المجالات ومنها مجال التشجير وتجميل المدن.

وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سعد والمجتمعون للوضع الحالي في مدينة حائل ومناقشة آليات الاستفادة من المياه المعالجة والخطط المستقبلية المقترحة للاستفادة من هذه المياه.

ووجه سموه بإعداد دراسة تحدد مواقع الاحتياج المستقبلية من المياه المعالجة في مدينة حائل والخطط اللازمة لإيصال المياه لهذه المواقع ومتابعة التنفيذ لاحقاً بجودة عالية.