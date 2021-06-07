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أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي

أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي

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أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي

أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي
http://almnatiq.net/?p=990614
المناطق - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ ينظم معهد الإدارة العامة غداً -افتراضيًا- , فعاليات الخريج والوظيفة السنوية في دورتها الـ25 للعام التدريبي الحالي 1442هـ، بمشاركة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي المدير العام للمعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المعهد، والمسؤولين.
وثمن الدكتور السجان، لسمو أمير منطقة الرياض رعايته للفعاليات التي تجسد اهتمام القيادة الحكيمة بتأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن معهد الإدارة العامة سيخرّج هذا العام 1249 خريجًا وخريجةً بمركزه الرئيس وفروعه المختلفة، موزعين على 57 برنامجًا تدريبيًا منفذًا، منهم 1050 خريجًا و199 خريجة، حيث بلغ عددهم في الفصل الأول 542 خريجًا وخريجة، مقابل 707 خريجين وخريجات في الفصل الثاني.
وأشار إلى أن أعداد الخريجين والخريجات بالبرامج الثانوية بلغت 873 خريجًا وخريجة وبالبرامج الجامعية 376 خريجًا وخريجة، موزعين كالتالي: المركز الرئيسي للمعهد 628 خريجًا، و260 خريجًا بفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و162 خريجًا بفرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و199 خريجة بالفرع النسائي للمعهد.
وأوضح أن إجمالي العروض الوظيفية المقدمة لخريجي وخريجات المعهد، بمشاركة أكثر من 30 جهة (حكومية/خاصة)، بلغت 2526 عرضًا، بواقع 1998 عرضًا وظيفيًا لخريجي المركز الرئيسي للمعهد، و362 عرضًا وظيفيًا لخريجي فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و138 لخريجي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و28 عرضًا لخريجات الفرع النسائي.

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