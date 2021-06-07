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مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار بجازان

مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار بجازان

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مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار بجازان

مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار بجازان
http://almnatiq.net/?p=990617
المناطق - جازان

نجحت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في تطبيق مبادرة الضخ المستمر خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في حي المطار، وذلك بعد دراسة الوضع التشغيلي للحي، وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا. ويأتي ذلك من أجل تعزيز الاستفادة من المصادر لتحقيق رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل النفقات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وأوضح المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن حي المطار يضم أكثر من 1700 منزل، مبينًا أنه جرى دراسة الوضع وإعادة تصميم الشبكة هيدرلوكيًا، والإبقاء على مصدر رئيسي واحد فقط يغذى الحي بالجاذبية بضخ مستمر، مع إيقاف المصادر الأخرى للاستفادة منها في حالات الطوارئ، كما تم التحكم في الضغوط داخل الشبكة، والتأكد من وصول المياه إلى جميع المنازل، وأسهم ذلك في توازن ضغوط الشبكات، ومنع حدوث الانكسارات، وظهور التسربات بصفة مستمرة.

وأكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان أن المبادرة نُفذت لرفع مستوى الجاهزية وتطوير الأعمال لضمان الحفاظ على أمن الإمداد المائي وعمليات التوزيع اليومية، بأيدي كفاءات وطنية ذات مؤهلات وخبرات عملية في قطاع المياه.

وبيّن أن كميات المياه التي تم ضخها إلى حي المطار في مدينة جازان أكثر من 5 آلاف متر مكعب يوميًا، وأن عدد المستفيدين منها أكثر من 20 ألف مستفيد، فيما تجاوز عدد المنازل بالحي أكثر من 1700 منزل تغذى بالضخ المستمر على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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