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بدعم من سمو وزير الثقافة ووزير الإعلام المكلف

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
http://almnatiq.net/?p=990621
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع شهادة فسح وتصنيف لأول فيلم سعودي مُعفى من المقابل المالي على التذاكر، وهو فيلم الرسوم المتحركة “الرحلة” من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أصدر في أبريل 2021 قراراً بالموافقة على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من أي مقابل مالي للهيئة، وذلك دعماً من الهيئة وهيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة لمنتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي.
وتأتي المبادرة بدعم كل من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ومعالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتهدف المبادرة للوصول إلى صناعة سينما سعودية متطورة وقادرة على المنافسة العالمية، وتكون رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

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