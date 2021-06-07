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الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة

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الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة

الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة
http://almnatiq.net/?p=990624
المناطق - واس

يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا الثلاثاء مشاركته في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تأتي على هامش معسكره الإعدادي المقام ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
ويلاقي “الأخضر” منتخب البوسنة والهرسك في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت كرواتيا (الثانية عشر مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب مدينة سفيتي مارتن.
على الصعيد الميداني، أجرى المنتخب حصته التدريبية صباح اليوم، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، قسّموا خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، طبقت المجموعة الأولى مران الاستحواذ على الكرة، في حين أجرت المجموعة الثانية مرانًا على الكرات الثابتة.
يذكر، أن المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

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