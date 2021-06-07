احدث الأخبار

الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي
منطقة مكة المكرمة
 أمطار على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة
الرياضة
 الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر
ثقافة وفنون
 مياه جازان تنجح في تطبيق مبادرة الضخ المستمر لحي المطار بجازان
منطقة جازان
 أمير الرياض يرعى غداً فعاليات الخريج والوظيفة السنوية للعام التدريبي الحالي
منطقة الرياض
 الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس اجتماعاً لدراسة تعظيم الاستفادة الشاملة من المياه المعالجة بمدينة حائل
منطقة حائل
 وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يلتقي قائد الحركة الشعبية بقطاع الشمال
أبرز المواد
 جامعة تبوك تعلن مواعيد القبول لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
منطقة تبوك
 إزالة 85 سيارة مهملة بشوارع حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 الاتحاد السعودي يمنح أندية الثانية حريّة تحديد فئة اللاعب الأجنبي الثالث سواءً (أجنبي أو مواليد)
أبرز المواد
 نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف يستقبل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني
أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي

الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي

منطقة مكة المكرمة
أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف

منطقة مكة المكرمة
الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة

الأخضر تحت 20 عاما يختتم معسكر كرواتيا بلقاء منتخب البوسنة

الرياضة
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

ثقافة وفنون

الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي

الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي
http://almnatiq.net/?p=990632
المناطق - جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان، يرافقه أمين عام الهيئة العقيد مهندس عادل بن زايد العتيبي.
واستمع سموهما إلى شرح عن مهام الأمن الصناعي في حماية المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامتها.

روابط ذات صلة

أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف
أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
استعدادات نهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

استعدادات نهائية لإطلاق معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*