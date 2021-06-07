الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يستقبلان المشرف على أمانة الهيئة العليا للأمن الصناعي

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد بن علي الهبدان، يرافقه أمين عام الهيئة العقيد مهندس عادل بن زايد العتيبي.

واستمع سموهما إلى شرح عن مهام الأمن الصناعي في حماية المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامتها.