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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة

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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=990637
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في الإمارة بجدة، مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا، سالم السبالي.
وهنأ سمو الأمير بدر بن سلطان، السبالي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه.

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