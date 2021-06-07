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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة

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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا
http://almnatiq.net/?p=990647
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة والمملكة المتحدة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

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