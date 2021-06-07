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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه

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الأمير فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية بريطانيا

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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة

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وزير التعليم يؤكد أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص الأهلي

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه
http://almnatiq.net/?p=990650
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم تعازيه هاتفيًا، ومواساته لوكيل جامعة الحدود الشمالية الدكتور عايد بن عايض الرويلي في وفاة أخيه فلاح الرويلي – رحمه الله-.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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