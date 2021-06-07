الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعزي وكيل جامعة الحدود الشمالية في وفاة أخيه

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم تعازيه هاتفيًا، ومواساته لوكيل جامعة الحدود الشمالية الدكتور عايد بن عايض الرويلي في وفاة أخيه فلاح الرويلي – رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.