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منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة

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منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية

منظمة الصحة العالمية: مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة كورونا الأسابيع الماضية
http://almnatiq.net/?p=990652
المناطق - واس

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس دهانوم أن هناك مؤشرات إيجابية على تراجع جائحة (كوفيد-19) خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس تراجع للأسبوع السادس على التوالي، كما تراجع عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.
وأوضح أن هناك اتجاهين حيث يواجه عدد من البلدان وضعًا خطيرًا للغاية، بينما تحسنت الأوضاع في الدول التي لقحت سكانها بكثافة.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن التوزيع غير المنصف للقاحات يمثل خطرًا على كل البلدان، وأن استمرار الفيروس في الانتشار سيؤدي إلى ظهور متحورات تثير القلق مثل متحور دلتا، داعياً إلى تمنيع 10% من سكان العالم بحلول سبتمبر القادم ، و30% بحلول نهاية العام الجاري.
كما حذر من تخفيف الإجراءات الوقائية الذي يشكل خطرًا على من لم يتلقوا اللقاحات، مطالباً الدول تقاسم جرعات اللقاحات مع مرفق كوفاكس لنشرها حول العالم.
ودعا دهانوم الشركات المصنعة للقاحات إلى تقاسم بيانات وتكنولوجيا الإنتاج على منصة تكنولوجيات (كوفيد-19) التابعة للمنظمة.

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