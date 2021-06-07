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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا

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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى جمهورية رواندا
http://almnatiq.net/?p=990655
المناطق - واس

وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى كيغالي عاصمة رواندا، اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها فخامة رئيس رواندا ووزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له بمطار كيغالي الدولي، المدير العام لإدارة آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الراوندية فيليب كارينزي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا والغير مقيم لدى جمهورية روندا جمال مدني.

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