الدكتور خالد الزغيبي: العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ ” الواجهة “

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شدد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي على أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر المنتخبات السعودية والتي تحتاج إلى مضاعفة الجهد.

جاء ذلك خلال زيارته للمعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين، وبرفقته نائب الرئيس الأستاذ سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة إبراهيم البراهيم.

حيث يستعد المنتخب للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في تونس خلال المدة من 5 إلى 16 أغسطس، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية في قطر مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

ووجه الدكتور خالد الزغيبي رسالة للاعبي المنتخب أكد من خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد في ظل المشاركات والاستحقاقات المهمة التي تنتظر أخضر الطائرة.

وأضاف: ” تتطلب هذه المرحلة العمل على مضاعفة الجهد في التدريبات وتطبيق تعليمات الجهاز الفني والإداري من أجل تمثيل المملكة خير تمثيل، وجميعنا كمجلس إدارة نثق في حرصكم على تقديم ما هو مطلوب منكم خلال مرحلة الإعداد، وسعيكم للظهور بالمستوى الذي يشرف الوطن “.

وأكد في ختام حديثه عن حرصهم كاتحاد على تلبية المتطلبات كافة، ودعم الفئات السنية للمنتخبات، وكذلك الاهتمام الكبير بها، كونها تمثل النواة الحقيقية للمنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة.